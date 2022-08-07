İslam Memiş bitiş tarihi verdi! 15 Ağustos’tan sonra yatırımcıların feleği şaşacak! Son dakika flaş altın yorumu! 1450 liraya kadar...

Altın yükselecek mi, düşecek mi? Altın alınır mı, satılır mı? Gram altın ne kadar kaç TL oldu? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Yatırımcılar uzman isimlerden gelen altın yorumlarına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle piyasa kahini olarak bilinen Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in altın yorumları yakından takip ediliyor. İslam Memiş altın için öyle bir değerlendirmede bulundu ki! 15 Ağustos'tan sonra yatırımcıların feleği şaşacak.