İslam Memiş beklenen günün geldiği duyurdu: Sonunda geldi! İşte çeyrek, yarım, tam, 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

21 ayar veya düşük ayar diye bir şeyin söz konusu olmayacağını vurgulayan Memiş, sektöre ve yatırımcılara hayırlı olsun dileklerini iletti. Şimdiye kadar piyasada yer alan Reşat Beşibiryerdelerin %90'ının 21 veya daha alt ayarda olduğunu vurgulayan İslam Memiş, 22 ayar Beşibiryerde'ye sahip olmak isteyen kişilerin 2000-3000 TL işçilik bedeli ödemek zorunda kaldığını belirtti.Ancak 7 Aralık itibariyle Darphane tarafından piyasaya sürülecek olan Reşat Beşibiryerdelerde bu sorunun olmayacağını dile getirdi.