İslam Memiş altın fiyat tahminlerini revize etti! Altın piyasasında piyasayı toz duman edecek ralli geliyor! O tarihte...

Altın fiyatlarıyla ilgili haberler her gün gelmeye devam ediyor. Altın almak isteyen, altın satmak isteyen vatandaşlar ise uzman görüşlerini yakından takip ediyor. Bu anlamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gözdeleri arasında yer alan gram altın fiyatının artacağını kaydederek, güvenli yatırım adı altında güvensiz yükseliş yaşanacağını kaydetti.