İŞKUR+MEB'den okullara 60.000 kişilik TYP temizlikçi işçi alımı müjdesi! Az önce duyuru geldi: 81 ilde 18-40 yaş arasına 5.500 TL maaş! 9 alanda temizlikçi, güvenlik...
Okulların açılmasına az bir zaman kala güvenlik ve temizlik görevlisi alımı İŞKUR üzerinden başlıyor. İŞKUR MEB ile birlikte TYP alımlarının ne zaman yapılacağı büyük bir merak konusuydu. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda TYP alımına dair önemli açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla görevlerine başlayacaklar." ifadelerine yer verdi. Peki, İŞKUR TYP temizlikçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler!
22.08.2022 20:00 - Son Güncelleme: 22.08.2022 20:00
Ağustos-Eylül ayı TYP ilanları hakkında aramalar hız kazandı. Kamu kurumlarına personel alımı ilanlarından bir tanesi olan toplum yararına programı kapsamında personel alımı başvuruları nasıl yapılacak ve başvuru tarihi nedir? İŞKUR TYP ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanlarına kimler başvurabilir? Soruları yeniden gündeme geldi. İşte son dakika gelişmeler...