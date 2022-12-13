İŞKUR’dan yeni müjde! Acil deneyimsiz KPSS’siz, şartsız 18-45 yaş arasına online başvuru ekranı açık! 10.200 TL maaşla okullara, hastanelere, bankaya...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hastanelere, okul, kurs merkezlerine, bürolara, bankalara işçi, personel ve memur alımı yapıyor. İstanbul başta olmak üzere 81 ilde vatandaşlar sıkça İŞKUR güncel iş ilanlarını araştırıyor. Bu hafta başvuru ekranı bir çok iş ilanında açıldı. Şartları sağlayanlar hemen başvuru yapabilecek. Peki İŞKUR yeni iş ilanları neler? Temizlik ve güvenlik personeli, sekreter, memur...