İŞKUR'dan yeni müjde! Acil deneyimsiz KPSS'siz, şartsız 18-45 yaş arasına online başvuru ekranı açık! 10.200 TL maaşla okullara, hastanelere, bankaya...
İŞKUR 13 Aralık 2022 itibariyle yeni iş ilanları yayımladı. Buna göre temizlik personeli, güvenlik görevlisi, sekreter, bekçi, zabıta, elektrikçi, montajcı ve memur binlerce kişi alınacak. Başvuru şartları da açıklandı. İŞKUR iş ilanlarına başvurmak için 18 yaş ve üzeri olunması yeterli. Peki İŞKUR başvuru şartları neler? Maaşları ne kadar? Hangi illerde kaç kişi alınacak? Boş kadrolar hangi mesleklerde var? En az ilkokul mezunu olanlar başvuru linkine tıklayabilir. İşte İŞKUR güncel il il, meslek meslek iş ilanları...
13.12.2022 18:09 - Son Güncelleme: 13.12.2022 18:09
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hastanelere, okul, kurs merkezlerine, bürolara, bankalara işçi, personel ve memur alımı yapıyor. İstanbul başta olmak üzere 81 ilde vatandaşlar sıkça İŞKUR güncel iş ilanlarını araştırıyor. Bu hafta başvuru ekranı bir çok iş ilanında açıldı. Şartları sağlayanlar hemen başvuru yapabilecek. Peki İŞKUR yeni iş ilanları neler? Temizlik ve güvenlik personeli, sekreter, memur...
İŞKUR TEMİZLİK VE GÜVENLİK PERSONELİ İŞ İLANLARI!
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