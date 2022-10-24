İŞKUR'dan sarı alarm öttü! Acil deneyimsiz 18-50 yaş arası 120.000 kişilik personel alım 9.200 TL maaşla hastanelere, bankaya, kamuya...

Ekim ayı bitmeden iş bulmak isteyenlere İŞKUR'dan acil iş ilanları duyuruldu. Bu ay 81 ilde en az ilkokul mezunu yüzbinlerce kişi boş kontenjanlara yerleştirilecek. Mesleklere göre bir sürü iş ilanı bulunuyor. Aylık maaşlar da yine yapılan mesleğe göre değişmekle birlikte en az asgari ücret olan 5.500 TL veriliyor. Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zamla birlikte işe girenlerin maaşları da 7 bin TL'nin üzerinde olacak. Başvurularda yaş şartı bulunuyor. Buna göre 18 yaş üstü herkes ilanlara online başvuru yapabilecek. İşte 2022 Ekim ayı İŞKUR güncel iş ilanlarının tamamı...