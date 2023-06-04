İŞKUR'dan Haziran müjdesi, başladı! 81 ilde online başvuru açıldı! 18-45 yaş arası kamu ve özel sektöre, hastanelere temizlikçi, güvenlikçi, hemşire ve daha onlarca meslekte alımlar yapılacak. İŞKUR ile işe girenler en az asgari ücret kadar maaş alıyor ve ücretler tecrübeye ve mesleğe göre değişebiliyor. Peki İŞKUR yeni iş ilanları neler? İşte 81 il genelindeki yeni İŞKUR açık iş ilanlarının tümü ve başvuru şartları ile başvuru ekranı!