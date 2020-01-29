İŞKUR'dan gençlere harçlık müjdesi! İŞKUR gençlere 2600 TL harçlık başvuru şartları, nasıl yapılır?

İŞKUR'dan gençlere harçlık müjdesi! İŞKUR gençlere 2600 TL harçlık başvuru şartları, nasıl yapılır? İŞKUR iş ilanlarının yanı sıra projeleri ve kursları ile de öne çıkıyor. Binlerce kişi İŞKUR kursları ile meslek ediniyor ve para kazanıyor. İŞKUR'da dikkat çeken projeler arasında işsiz annelere meslek kurslarına katılmaları koşulu ile harçlık uygulaması ve gençlere 2600 TL harçlık uygulaması yer alıyor. Peki, İŞKUR gençlere harçlık şartları neler? İşte detaylar... Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

29.01.2020 12:24 - Son Güncelleme: 29.01.2020 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





