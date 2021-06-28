İŞKUR’dan evde iş fırsatı! Oturduğunuz yerden para kazanın! İŞKUR paketleme işi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar…

Gündemde İŞKUR'dan evde iş fırsatı yoğun ilgi görüyor. Oturduğu yerden para kazanmak isteyenler bu imkandan faydalanmak için şartların neler olduğunu merak ediyor. İŞKUR milyonlarca kişiye iş istihdamı sağlamaya devam ediyor. Hem bireysel hem de topluma ekonomik katkı sağlayan İŞKUR paketleme işi başvurusu nasıl yapılır? Özellikle ev hanımlarını sevindiren paketleme işine kayıt yaptırıldığında, uygun iş çıktığında iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçiliyor. İşte tüm detaylar…