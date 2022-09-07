İŞKUR'dan başvur PTT'den AL! Çalışmayan ev hanımlarına 8 bin 540 TL! Maaş gibi devletten para desteği müjdesi geldi! 45 saati geçmeden...
İŞKUR çalışmayan ve işsiz olan annelere destek olmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işi olmayan fakat çalışmak isteyen 0-15 yaş arasında çocuğu olan annelerin iş yaşamına alınmasına destek sağlamak amacıyla anne programlarını veriyor. İŞKUR çalışmayan annelere 8 bin 540 lira destek veriyor. İşte tüm merak edilenler...
Çalışmayan ev hanımlarına destek müjdesi geldi. İŞKUR çalışmayan annelere 8 bin 540 lira destek sağlıyor ve başvuru yapmak isteyenler aranan şartların neler olduğunu merak ediyor. İŞKUR anne desteği başvuru şartlarını tüm detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte tüm detaylar...
İŞKUR'DAN ANNELERE 2.870 TL ÖDEME!
0-15 yaş aralığından çocuğu tespit edilen ve işsiz kalan annelerin tekrar iş hayatına birleşik olmaları ve istihdamlarının sağlanabilmesi suretiyle çocuk sahibi anneler amacıyla devlet doğrultusundan değişik destekler sağlanmaya devam eder iken müracaat şartları da merak ediliyor.
Çalışmak isteyen bütün anneler İŞKUR doğrultusundan hazırlanan İşte Anne Projesiyle hem işbaşı mesleki eğitim alacak hem de kursta varolduğu vakit vakitsince maaş desteği alabilecektir.
İŞTE ANNE PROJESİ NEDİR?
İŞKUR bayan İstihdamını desteklemek suretiyle döneme aldığı İşte Anne Projesi'nin program usul ve temelleri da açıklandı. Bu yönetmeliğe göre; Türkiye İş Kurumu'nca bayanların iş gücüne aktif bir şekilde katılmaları ve bayan istihdamlarının korunmasına ve artırılmasın yönelik olarak işsiz olanların mesleki tecrübe ve deney edinmeleri, kuramsal eğitimini aldıkları mesleklerde programlamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumlarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve temelleri Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında