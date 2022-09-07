İŞKUR'dan başvur PTT'den AL! Çalışmayan ev hanımlarına 8 bin 540 TL! Maaş gibi devletten para desteği müjdesi geldi! 45 saati geçmeden...

İŞTE ANNE PROJESİ NEDİR?

İŞKUR bayan İstihdamını desteklemek suretiyle döneme aldığı İşte Anne Projesi'nin program usul ve temelleri da açıklandı. Bu yönetmeliğe göre; Türkiye İş Kurumu'nca bayanların iş gücüne aktif bir şekilde katılmaları ve bayan istihdamlarının korunmasına ve artırılmasın yönelik olarak işsiz olanların mesleki tecrübe ve deney edinmeleri, kuramsal eğitimini aldıkları mesleklerde programlamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumlarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve temelleri Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında