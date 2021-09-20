İŞKUR'dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz! 30 günlüğü için 3.040 lira verilecek! Yapacağınız tek şey formu doldurmak... İŞKUR tarafından pek çok kursla vatandaşa destek ödemesi veriliyor. İŞKUR iş arayanların iş bulmasına vesile olurken gençlere de meslek öğretmeye devam ediyor. Çalışanlar kadar işsizlere de pek çok destek var. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerle günlük 115 liradan aylık 3.450 liraya varan ödeme verilirken, iş imkanları ve kurslar açılıp günlük ödeme de sürüyor. Kurs ve programlara katılmanın ise bazı şartları bulunuyor. Programa katılmak isteyenlerin 15 yaşından büyük olması ve İŞKUR'a kayıt olması gerekiyor.