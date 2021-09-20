İŞKUR'dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz! 30 günlüğü için 3.040 lira verilecek! Yapacağınız tek şey formu doldurmak
Gençlere ve işsiz kalan vatandaşlara devlet tarafından çeşitli destekler sağlanıyor. Verilen destekler arasında işsizlik maaşı, işbaşı eğitim ve harçlık, meslek eğitim kursu, işte anne projesi, annelere 400 lira kreş desteği ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Bu destekler ve kurslar için İŞKUR'a kayıt olmak yeterli. 2021 yılıyla birlikte tüm ödemeler gibi işbaşı eğtim ve harçlık ödemesi de arttı. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödeniyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda katılımcılara günlük 115 lira ödeme alıyor.
20.09.2021 06:55
- Son Güncelleme: 20.09.2021 06:57
İŞKUR'dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz! 30 günlüğü için 3.040 lira verilecek! Yapacağınız tek şey formu doldurmak... İŞKUR tarafından pek çok kursla vatandaşa destek ödemesi veriliyor. İŞKUR iş arayanların iş bulmasına vesile olurken gençlere de meslek öğretmeye devam ediyor. Çalışanlar kadar işsizlere de pek çok destek var. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerle günlük 115 liradan aylık 3.450 liraya varan ödeme verilirken, iş imkanları ve kurslar açılıp günlük ödeme de sürüyor. Kurs ve programlara katılmanın ise bazı şartları bulunuyor. Programa katılmak isteyenlerin 15 yaşından büyük olması ve İŞKUR'a kayıt olması gerekiyor.