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Haberler Ekonomi İŞKUR'dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz! 30 günlüğü için 3.040 lira verilecek! Yapacağınız tek şey formu doldurmak

İŞKUR'dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz! 30 günlüğü için 3.040 lira verilecek! Yapacağınız tek şey formu doldurmak

Gençlere ve işsiz kalan vatandaşlara devlet tarafından çeşitli destekler sağlanıyor. Verilen destekler arasında işsizlik maaşı, işbaşı eğitim ve harçlık, meslek eğitim kursu, işte anne projesi, annelere 400 lira kreş desteği ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Bu destekler ve kurslar için İŞKUR'a kayıt olmak yeterli. 2021 yılıyla birlikte tüm ödemeler gibi işbaşı eğtim ve harçlık ödemesi de arttı. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödeniyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda katılımcılara günlük 115 lira ödeme alıyor.

20.09.2021 06:55 - Son Güncelleme: 20.09.2021 06:57
İŞKUR’dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz! 30 günlüğü için 3.040 lira verilecek! Yapacağınız tek şey formu doldurmak

İŞKUR'dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz! 30 günlüğü için 3.040 lira verilecek! Yapacağınız tek şey formu doldurmak... İŞKUR tarafından pek çok kursla vatandaşa destek ödemesi veriliyor. İŞKUR iş arayanların iş bulmasına vesile olurken gençlere de meslek öğretmeye devam ediyor. Çalışanlar kadar işsizlere de pek çok destek var. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerle günlük 115 liradan aylık 3.450 liraya varan ödeme verilirken, iş imkanları ve kurslar açılıp günlük ödeme de sürüyor. Kurs ve programlara katılmanın ise bazı şartları bulunuyor. Programa katılmak isteyenlerin 15 yaşından büyük olması ve İŞKUR'a kayıt olması gerekiyor.

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İŞKUR’dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz! 30 günlüğü için 3.040 lira verilecek! Yapacağınız tek şey formu doldurmak

10 AY MAAŞ

Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor.

İŞKUR’dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz! 30 günlüğü için 3.040 lira verilecek! Yapacağınız tek şey formu doldurmak

Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. Sadece damga vergisi kesiliyor.

İŞKUR’dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz! 30 günlüğü için 3.040 lira verilecek! Yapacağınız tek şey formu doldurmak

Bu yılki asgari ücrete göre, işsizlerin eline bin 420 ile 2 bin 840 lira arasında para geçiyor.

İŞKUR’dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz! 30 günlüğü için 3.040 lira verilecek! Yapacağınız tek şey formu doldurmak

İşsizlik maaşı en düşük ve en yüksek ödeme

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