İŞKUR'dan 18-36 yaş arası 5 bin 99 personel ve işçi alınıyor süreç başladı! 5 bin üzeri maaş! Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım Bakanlığı OGM - DSİ...
PERSONEL ALIMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki OGM ve DSİ'ye İŞKUR üzerinden toplam 5 bin 64 işçi alınacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı da yine İŞKUR aracılığı ile 35 sürekli işçi alımı yapacak. Yayımlanan ilanlarda başvuru tarihleri ve şartlarına yer verildi. Buna göre Sahil Güvenlik Komutanlığı boru tesisatçısı, kaynakçı, tekne onarım işçisi, elektrikçi, elektronik teknisyeni, raspacı, tesviyeci, tornacı, mekaniker, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni ile ölçü aletleri teknisyeni kadrolarına yapılacak alımlarda başvuranların 18 yaşını tamamlamış olmalarını ve 36 yaşından gün almamış olmalarını istiyor. İşte tüm detaylar...
İş arayanlara devlet kurumlarında çalışma fırsatı! Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı personel ve işçi alım ilanı yayınladı. Nisan ayına sayılı günler kala yeni iş duyuruları yapılıyor. 18-36 yaş arası Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki kadrolara sözleşmeli 35 işçi alınacak. OGM ve DSİ'ye de 5 Bin 64 personel alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak" dedi. Peki başvurular başladı mı, ne zaman? Başvuru şartları neler?
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
- İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.
- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak veya ustalık belgesine sahip olmak.
- Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.