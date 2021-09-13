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Haberler Ekonomi İŞKUR'dan 18 - 30 yaş arası personel alımı yapılıyor! 5 gün içinde başvuru yapabilirsiniz | İşte müracaat şartları ve kadro dağılımı!

İŞKUR'dan 18 - 30 yaş arası personel alımı yapılıyor! 5 gün içinde başvuru yapabilirsiniz | İşte müracaat şartları ve kadro dağılımı!

Türkiye İş Kurumu tarafından eylül ayında işçi alımları sürüyor. Türkiyenin birçok yerinde işçi ve işverini buluşturan İŞKUR'un yayınladığı ilanlar vatandaşlar tarafından sıkı takibe alınıyor. Son olarak İŞKUR üzerinden yayınlanan Pamukkale Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Hizmetleri alımı vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Kadroya 12 kişilik personel alımı yapılacağını duyuran kurum en az önlisans en çok lisans mezunu şartı arıyor. 18 - 30 yaş arası alınacak personellerde erkek ve kadınlar için başvuru şartları tek tek paylaşıldı. İşte İŞKUR güncel personel alım ilanları 2021!

13.09.2021 16:04 - Son Güncelleme: 13.09.2021 16:04
İŞKUR’dan 18 - 30 yaş arası personel alımı yapılıyor! 5 gün içinde başvuru yapabilirsiniz | İşte müracaat şartları ve kadro dağılımı!

İŞKUR'dan 18 - 30 yaş arası personel alımı yapılıyor! 5 gün içinde başvuru yapabilirsiniz | İşte müracaat şartları ve kadro dağılımı! Türkiye İş Kurumu tarafınca eylül ayında işçi alımları sürüyor. Türkiyenin birçok yerinde işçi ve işverini buluşturan İŞKUR'un yayınladığı ilanlar yurttaşlar tarafından sıkı takibe alınıyor. Son olarak İŞKUR üzerinden yayınlanan Pamukkale Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Hizmetleri alımı yurttaşlar tarafından mercek altına alındı. Kadroya 12 kişilik personel alımı yapılacağını duyuran kuruluş en az önlisans maksimum lisans mezunu şartı arıyor.

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İŞKUR’dan 18 - 30 yaş arası personel alımı yapılıyor! 5 gün içinde başvuru yapabilirsiniz | İşte müracaat şartları ve kadro dağılımı!

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Pamukkale Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuruları 13 Eylül 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar 17 Eylül 2021 tarihine kadar esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

İŞKUR’dan 18 - 30 yaş arası personel alımı yapılıyor! 5 gün içinde başvuru yapabilirsiniz | İşte müracaat şartları ve kadro dağılımı!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

İŞKUR’dan 18 - 30 yaş arası personel alımı yapılıyor! 5 gün içinde başvuru yapabilirsiniz | İşte müracaat şartları ve kadro dağılımı!

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4),(5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

İŞKUR’dan 18 - 30 yaş arası personel alımı yapılıyor! 5 gün içinde başvuru yapabilirsiniz | İşte müracaat şartları ve kadro dağılımı!

3- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

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