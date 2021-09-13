İŞKUR'dan 18 - 30 yaş arası personel alımı yapılıyor! 5 gün içinde başvuru yapabilirsiniz | İşte müracaat şartları ve kadro dağılımı!
Türkiye İş Kurumu tarafından eylül ayında işçi alımları sürüyor. Türkiyenin birçok yerinde işçi ve işverini buluşturan İŞKUR'un yayınladığı ilanlar vatandaşlar tarafından sıkı takibe alınıyor. Son olarak İŞKUR üzerinden yayınlanan Pamukkale Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Hizmetleri alımı vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Kadroya 12 kişilik personel alımı yapılacağını duyuran kurum en az önlisans en çok lisans mezunu şartı arıyor. 18 - 30 yaş arası alınacak personellerde erkek ve kadınlar için başvuru şartları tek tek paylaşıldı. İşte İŞKUR güncel personel alım ilanları 2021!
İŞKUR'dan 18 - 30 yaş arası personel alımı yapılıyor! 5 gün içinde başvuru yapabilirsiniz | İşte müracaat şartları ve kadro dağılımı! Türkiye İş Kurumu tarafınca eylül ayında işçi alımları sürüyor. Türkiyenin birçok yerinde işçi ve işverini buluşturan İŞKUR'un yayınladığı ilanlar yurttaşlar tarafından sıkı takibe alınıyor. Son olarak İŞKUR üzerinden yayınlanan Pamukkale Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Hizmetleri alımı yurttaşlar tarafından mercek altına alındı. Kadroya 12 kişilik personel alımı yapılacağını duyuran kuruluş en az önlisans maksimum lisans mezunu şartı arıyor.
BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Pamukkale Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuruları 13 Eylül 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar 17 Eylül 2021 tarihine kadar esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.