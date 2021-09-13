İŞKUR'dan 18 - 30 yaş arası personel alımı yapılıyor! 5 gün içinde başvuru yapabilirsiniz | İşte müracaat şartları ve kadro dağılımı! Türkiye İş Kurumu tarafınca eylül ayında işçi alımları sürüyor. Türkiyenin birçok yerinde işçi ve işverini buluşturan İŞKUR'un yayınladığı ilanlar yurttaşlar tarafından sıkı takibe alınıyor. Son olarak İŞKUR üzerinden yayınlanan Pamukkale Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Hizmetleri alımı yurttaşlar tarafından mercek altına alındı. Kadroya 12 kişilik personel alımı yapılacağını duyuran kuruluş en az önlisans maksimum lisans mezunu şartı arıyor.