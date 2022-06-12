İŞKUR'dan 137 bin DEV işçi alımı! 20-52 yaş arası başvurana en az 4.253-8.000 TL arası maaş verilecek! KPSS'siz, sınavsız, puansız...
İŞKUR Haziran ayı personel alımı ilanları sıkı takibe alınıyor. Bu sene 637 bini aşkın kişinin iş bulmasına vesile olan İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Mevcut alımlarda özel sektör yaklaşık 137 bin işçi arıyor. İmalat ve hizmet sektörü başı çekiyor. İlk 5 ayda (Ocak - Mayıs) sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise 'turizm otelcilik elemanı, satış danışmanı / uzmanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte İŞKUR Haziran ayı personel alımı ilanları!
İŞKUR üzerinden Haziran ayı kıapsamında yeni personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanına göre çok sayıda eleman alımı uygulanacağı duyuruldu. Başvuranların alınacağı personel alımına dair müracaat tarihi, müracaat şartları ve ilan metni haberimizin devamında bulunuyor. Özel sektöre toplamda 137 bini aşkın eleman alınacak. İşte kadrolar ve başvuru detayları!
Bu yıl 637 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Halen özel sektör için yaklaşık 137 bin işçi aranıyor. İmalat ve hizmetler sektörleri başı çekiyor
İşsizlerin iş bulması, meslek sahibi olması için çalışan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.
TURİZM SEZONU ETKİSİ
İŞKUR aracılığıyla Mayıs'ta 122 bin 266, Ocak-Mayıs döneminde ise 586 bin 197 işe yerleştirme gerçekleşti.