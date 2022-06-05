İŞKUR'dan 127 bin 592 personel alımı yapılacak! 20-60 yaş arası 4.253-8.000 TL maaşla işbaşı garantisi var! TYP, bekçi, temizlikçi, makineci...
Bu sene şimdiden 607 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Halen özel sektör için 607 bini aşkın işçi aranıyor. İşe alımlarda imalat ve hizmetler sektörleri başı çekiyor. İşsizlik oranının azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor. Haberimizden İŞKUR Haziran ayı güncel açık iş ilanlarına ulaşabilirsiniz...
Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 127 bin 592 vatandaş alınacak. En çok alım yapılacak kadro ve şartlar? İŞKUR İş İlanlarına müracaat gerçekleştirmek isteyen adaylar Elektronik ortamda ya da Alo 170 üstünden müracaat gerçekleştirebilirler. çevrimiçi müracaat amacıyla adayların "https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir. İŞKUR üstünde gelen ilanlara müracaat yapacak adaylar genellikle sosyal imkânları merak etmektedirler.
İŞSİZLİĞİN azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor.
EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ALINDI
İŞKUR aracılığıyla Nisan ayında 139 bin 443, Ocak-Nisan döneminde ise 464 bin 338 işe yerleştirme gerçekleşti. İlk 4 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.
ÖZEL SEKTÖR İLK SIRADA
Nisan'da İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 201 bin 285, Ocak-Nisan döneminde ise 704 bin 623 oldu. Açık işlerin 97.5'i özel sektörden alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (303.711 açık iş) imalat sanayi sektöründe gerçekleşirken, mesleklere göre ise en fazla açık iş 'satış danışmanı/uzmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde görüldü.
NASIL BAŞVURULUYOR?
İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.