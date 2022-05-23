İŞKUR'dan 118 bin 711 işçi alımı bu sabah başladı! 20 -50 yaş arası düşük KPSS puanla, KPSS'siz lise, ön lisans ve lisans mezunları başvurabilir! 7.000 - 8.000 TL maaş...
81 ilde binlerce kişiye iş kapısı aralanıyor. İŞKUR başvuru sayfasını aktif etti. Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 118 bin 711 işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs - Haziran 2022 işçi ve personel alımı ilanlarını tek tek açıkladı. Toplamda özel sektöre 118 bin 711 kişinin istihdam edileceği duyurulurken alım yapılacak sektörlerin listesi de kapsamlı bir şekilde yayınlandı. İş arayanlar bu kapsamda hangi sektörlerde personel açığı olduğunu öğrenerek ona göre hareket edecek. İşte İŞKUR güncel personel alımı ilanları 2022!
ALIM YAPILACAK SEKTÖRLER
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 2
Acil Tıp Teknisyeni 34
Açık Hava Depo Görevlisi 1
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 28
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 45
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 3
Ağaç Palet İmalatçısı 41
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 12
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 3
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 3
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 7
Ahşap Ambalaj İşçisi 8
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 69
Ahşap Çatı Ustası 4
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 18
Ahşap Doğrama İmalatçısı 9
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 9
Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 2
Ahşap Ev İmalat İşçisi 6
Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 1
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 5
Ahşap İskeletçi 34
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 48
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 7
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 1
Ahşap Kalıpçı 20
Ahşap Kapı İmalatçısı 15
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 15
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 23
Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı 2
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 258
Ahşap Mobilya İmalatçısı 254
Ahşap Montaj Elemanı 21
Ahşap Tornacısı 3
Ahşap Yer Döşemecisi 3
Ajurcu 3
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 11
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 895