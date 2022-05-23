İŞKUR’dan 118 bin 711 işçi alımı bu sabah başladı! 20 -50 yaş arası düşük KPSS puanla, KPSS’siz lise, ön lisans ve lisans mezunları başvurabilir! 7.000 - 8.000 TL maaş...

İŞKUR bu yıl 541.396 kişiyi iş sahibi yaptı. En çok satış danışmanı ve turizm elemanı, konfeksiyon işçisi alınırken, alım yapılan sektörlerde başı imalat çekti. Özel sektör, İŞKUR vasıtasıyla 118 bin 711 işçi arıyor. İşte eleman en çok aranan meslekler!