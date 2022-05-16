İŞKUR'dan 116.486 kişilik istihdam seferberliği! 81 ilde başvuru sayfası aktif edildi! 18- 53 yaş arası derhal müracaat edebilir! 4.000 - 7.000 TL maaş...
2022 yılının ilk 5 ayında 512.786 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden duyurdu. 16 Mayıs tarihinde incelediğimiz ilanlara göre en çok alımın yapılacağı sektörler ambar/depo görevlisi, beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, büro memuru, gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı, makineci, ön muhasebeci, satış danışmanı, temizlik görevlisi olduğu görülüyor. İŞKUR'un internet sitesinde bilgilerinizi doldurarak tüm sektörlerde yer alan ilanlara kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. En çok alım yapılacak sektörler ve personel alım sayısı kapsamlı bir şekilde haberimizde yer almaktadır.
İş arayanların aradığı işi bulmasına vesilen olan İŞKUR'da yeni ilanlar yayımlandı. İŞKUR doğrultusundan Mayıs ayı sonlarında özel sektör doğrultusundan 116. 486 işçi arandığı ifade edildi. Bu dönemde en çok açık iş isteği 435 bin 800 ile imalat sanayinden geldi. En çok satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi arandı. İŞKUR'un güncel bilgilerine göre, halen 116 binin üstünde işçi pozisyon bulunuyor. İş verenlerin en çok aradığı meslekler arasında beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi meslekler bulunuyor.
ALIM YAPILACAK SEKTÖRLER
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 3
Acil Tıp Teknisyeni 28
Açık Hava Depo Görevlisi 1
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 29
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 48
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 5
Ağaç Palet İmalatçısı 49
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 10
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 8
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 6
Ahşap Ambalaj İşçisi 10
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 67
Ahşap Çatı Ustası 4
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 12
Ahşap Doğrama İmalatçısı 10
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 7
Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 2
Ahşap Ev İmalat İşçisi 6
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 13
Ahşap İskeletçi 39
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 42
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 5
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 1
Ahşap Kalıpçı 3
Ahşap Kapı İmalatçısı 11
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 17
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 17
Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı 2
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 248
Ahşap Mobilya İmalatçısı 236
Ahşap Montaj Elemanı 57