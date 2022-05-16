İŞKUR’dan 116.486 kişilik istihdam seferberliği! 81 ilde başvuru sayfası aktif edildi! 18- 53 yaş arası derhal müracaat edebilir! 4.000 - 7.000 TL maaş...

İş arayanların aradığı işi bulmasına vesilen olan İŞKUR'da yeni ilanlar yayımlandı. İŞKUR doğrultusundan Mayıs ayı sonlarında özel sektör doğrultusundan 116. 486 işçi arandığı ifade edildi. Bu dönemde en çok açık iş isteği 435 bin 800 ile imalat sanayinden geldi. En çok satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi arandı. İŞKUR'un güncel bilgilerine göre, halen 116 binin üstünde işçi pozisyon bulunuyor. İş verenlerin en çok aradığı meslekler arasında beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi meslekler bulunuyor.