İŞKUR vanayı açtı akın akın personel alınıyor! KPSS’siz tecrübesiz, 18-47 yaş arasına başvuru ekranı aktif edildi! Hastanelere, devlet dairelerine...

İŞKUR başvuru ekranını aktifleştirdi ve alımlar başladı. Bugünden itibaren hastanelere, okullara, kamuya, bankalara alımlar başladı. İlanlara başvuran şartları taşıması halinde hemen işe başlayabilecek. Peki başvuru nasıl yapılır? Hangi illerde, hangi mesleklerde ilanlar açıldı? Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, aşçı, zabıta, hemşire, hasta kayıt görevlisi ve daha bir çok ünvanda alımlar yapılacak. Hangi şehirde olursanız olun fark etmiyor! Her ilde ilan bulunuyor. İşte detaylar...