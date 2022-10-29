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İŞKUR üzerinden Aile Bakanlığı yüksek maaşla SYDV personel alım başvuru şartları ve ilanlar açıklandı! İşte kadrolar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SYDV personel alım ilanı güncellendi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 16 ilde 42 personel alımı yapılacak olup müracaat detayları haberde.

takvim.com.tr
29.10.2022 14:08 - Son Güncelleme: 29.10.2022 14:08
İŞKUR üzerinden Aile Bakanlığı yüksek maaşla SYDV personel alım başvuru şartları ve ilanlar açıklandı! İşte kadrolar

Aile Bakanlığı 16 ilde personel alımı yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı içeriğinde tespit edilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları , KPSS koşulu olmadan personel ve işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Farklı kadrolara oluşturulan personel alımları bağlamında müracaat verileri yazımızda.

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İŞKUR üzerinden Aile Bakanlığı yüksek maaşla SYDV personel alım başvuru şartları ve ilanlar açıklandı! İşte kadrolar

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekımektedir:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

İŞKUR üzerinden Aile Bakanlığı yüksek maaşla SYDV personel alım başvuru şartları ve ilanlar açıklandı! İşte kadrolar

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.


İŞKUR üzerinden Aile Bakanlığı yüksek maaşla SYDV personel alım başvuru şartları ve ilanlar açıklandı! İşte kadrolar

ALIM YAPAN İLLER VE SYDV'LER

Ankara Etimesgut SYDV 5 Geçici Temizlik Personeli

İstanbul Esenler SYDV 1 Daimi Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Tokat Almus SYDV 2 Daimi Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

İŞKUR üzerinden Aile Bakanlığı yüksek maaşla SYDV personel alım başvuru şartları ve ilanlar açıklandı! İşte kadrolar

Kastamonu SYDV 1 Daimi Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Aydın Söke SYDV 1 Geçici Şoför

Kırıkkale Pehlivanköy SYDV 2 Geçici Temizlik Personeli

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