İŞKUR üzerinden 7000 TL maaşla KPSS şartsız kamuya memur, işçi ve personel alımı yapıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları

Çeşitli il ve işçe belediyeleri de dahi olmak üzere en az ilkokul mezunlarının müracaat yapabileceği iş ilanları İŞKUR kurumunun internet adresi üzerinden rahatça ulaşabilirsiniz. Birçok tür kademe ve bölüme oluşturulan iş ilanlarında işin niteliğine göre şartları yerine getirmeniz durumunda bu ilanlara gene İŞKUR internet sitesi üzerinden ya da bizzat kuruma giderek müracaatınızı yapmanız mümkündür.