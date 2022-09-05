İŞKUR üzerinden 7000 TL maaşla KPSS şartsız kamuya memur, işçi ve personel alımı yapıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları
İŞKUR'un geride bıraktığımız senenin sonucunda yayınladığı ilanlarında pek çok kentte istihdam edilmek sureti ile KPSS koşulu aranmadan pek çok memur ve işçi alımı gerçekleştireceği açıklanmıştı. Bu ilanlar halen güncelliğini korumakta olup İŞKUR sitesi üzerinden güncel ilanları takip etmek ve müracaat gerçekleştirmek amacıyla yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
Çeşitli il ve işçe belediyeleri de dahi olmak üzere en az ilkokul mezunlarının müracaat yapabileceği iş ilanları İŞKUR kurumunun internet adresi üzerinden rahatça ulaşabilirsiniz. Birçok tür kademe ve bölüme oluşturulan iş ilanlarında işin niteliğine göre şartları yerine getirmeniz durumunda bu ilanlara gene İŞKUR internet sitesi üzerinden ya da bizzat kuruma giderek müracaatınızı yapmanız mümkündür.
İŞKUR Kaydı Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR binlerce vatandaşa iş imkânı gerçekleştiren kurumların başında gelmektedir. İŞKUR üstünden gerçekleştireceğiniz müracaatlarda ilgi edilmesi gereken birkaç konu bulunmaktadır.
Bunlar ilk olarak resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra İŞKUR üstünde kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Burada yazan bulguların doğru ve tam olması iş arama ve iş müracaat işlemleri amacıyla olabildiğince önemlidir.
İŞKUR kayıt ekranlarında hem işverenlerin kayıt olabileceği yerler hem de iş arayan kişilerin kayıt olabileceği yerler ayrı bir şekilde gösterilmektedir. Size makul bölümden kayıtlarınızı basitçe tamamlamanız mümkündür.