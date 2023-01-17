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Haberler Ekonomi İŞKUR TYP 2023 temizlik ve güvenlik personel alımları ne zaman? İŞKUR TYP 2. dönem okullarda temizlikçi alımı açıklaması geldi mi? Başvuru şartları ve kadro sayısı...

İŞKUR TYP 2023 temizlik ve güvenlik personel alımları ne zaman? İŞKUR TYP 2. dönem okullarda temizlikçi alımı açıklaması geldi mi? Başvuru şartları ve kadro sayısı...

En az ilkokul mezunu Toplum Yararına Programları (TYP) alım ilanları İŞKUR üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Okullarda 2. döneme az bir süre kala yeni ilanlar yayınlamaya başlayan Türkiye İş Kurumu'nun, önümüzdeki süreçte alımlara sürat vermesi bekleniyor. Peki, İŞKUR TYP 2023 temizlik ve güvenlik personel alımları ne zaman? İŞKUR TYP 2. dönem okullarda temizlikçi alımı açıklaması geldi mi? Başvuru şartları ve kadro sayısı açıklandı mı? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
17.01.2023 22:46 - Son Güncelleme: 17.01.2023 22:46
İŞKUR TYP 2023 temizlik ve güvenlik personel alımları ne zaman? İŞKUR TYP 2. dönem okullarda temizlikçi alımı açıklaması geldi mi? Başvuru şartları ve kadro sayısı...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) doğrultusundan yapılan Toplum Yararına Programları (TYP) alımları sürat kazanmaya başladı. İş arayışı olan vatandaşlar İŞKUR TYP başvurularıyla ilgili detayları yakından takip ediyor. Peki, İŞKUR TYP iş ilanı başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir 2023? İşte merak edilen detaylar...

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İŞKUR TYP 2023 temizlik ve güvenlik personel alımları ne zaman? İŞKUR TYP 2. dönem okullarda temizlikçi alımı açıklaması geldi mi? Başvuru şartları ve kadro sayısı...

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI İLANLARI

MEB bünyesinde alınacak destek personeline ilişkin ilan henüz yayımlanmadı. Bu yıl da kısa zaman içerisinde başvuru ve yerleştirme sürecinin gerçekleşmesi bekleniyor.

İŞKUR TYP 2023 temizlik ve güvenlik personel alımları ne zaman? İŞKUR TYP 2. dönem okullarda temizlikçi alımı açıklaması geldi mi? Başvuru şartları ve kadro sayısı...

İŞKUR personel alımı genel başvuru şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR TYP 2023 temizlik ve güvenlik personel alımları ne zaman? İŞKUR TYP 2. dönem okullarda temizlikçi alımı açıklaması geldi mi? Başvuru şartları ve kadro sayısı...

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

İŞKUR TYP 2023 temizlik ve güvenlik personel alımları ne zaman? İŞKUR TYP 2. dönem okullarda temizlikçi alımı açıklaması geldi mi? Başvuru şartları ve kadro sayısı...

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

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