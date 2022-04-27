İŞKUR seri şekilde 115.140 işçi alımı yapıyor! 19-45 yaş arası herkes 5.000 TL maaşla işe başlayacak! Halen geç değil! İlkokul mezunu olan...

Yeni işçi alımı ilanları iş arayan vatandaşlar tarafından sıkı takibe alındı. İŞKUR üzerinen yeni personel alımı ilanları açıklandı. İŞKUR yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde önemli rol oynuyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, 2022'nin başından bu yanda 446 bin kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 115 bini aşkın açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların sektörlerin başında da beden işçiliği yer aldı. Beden işçiliğini konfeksiyon işçisi ve ön muhasebeci takip ediyor. İşte yeni ilanların listesi