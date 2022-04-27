İŞKUR seri şekilde 115.140 işçi alımı yapıyor! 19-45 yaş arası herkes 5.000 TL maaşla işe başlayacak! Halen geç değil! İlkokul mezunu olan...
Nisan sonu İŞKUR işçi alımı ilan ve kadroları yenilendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla Nisan - Mayıs ayı işçi ve personel alımı yapılacak kadrolar belli oldu. 2022 yılının ilk günlerinden itibaren İŞKUR ilanları aracılığıyla bu yıl 446.974 vatandaş iş buldu. Son bilgilere göre, kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 115.140 üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. İşte güncel personel alımı ilanları ve kadrolar!
27.04.2022 11:17 - Son Güncelleme: 27.04.2022 11:28
Yeni işçi alımı ilanları iş arayan vatandaşlar tarafından sıkı takibe alındı. İŞKUR üzerinen yeni personel alımı ilanları açıklandı. İŞKUR yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde önemli rol oynuyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, 2022'nin başından bu yanda 446 bin kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 115 bini aşkın açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların sektörlerin başında da beden işçiliği yer aldı. Beden işçiliğini konfeksiyon işçisi ve ön muhasebeci takip ediyor. İşte yeni ilanların listesi
Türkiye İş Kurumu'ndaki (İŞKUR) açık işler yükselişe geçti. Yılbaşından bu yana 446 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da 115 bini aşkın açık iş bulunuyor.