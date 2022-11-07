İŞKUR sarı butona bastı! Acil KPSS’siz, deneyimsiz 18-47 yaş arası başvuru kabul edilecek! 9400 TL maaşla kamu ve özel şirketlere, bankaya, hastaneye...

İŞKUR bu ay özel ve kamuya bol bol alım yapılacağını duyurdu. İş arayanlar, sigortalı düzenli bir işte çalışmak isteyenler dikkat! Şirketlere, hastanelere, kurs merkezlerine, özel okullara İŞKUR ile dönem dönem personeller alınıyor. Kasım ayında başvuu ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı. Kadın erkek fark etmiyor! Şartları sağlayanlar hemen işe alınacak. Bekçi, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, kasiyer, sekreter ve üniversite mezunları için iş ilanları yayınlandı. Acil KPSS'siz, deneyimsiz 18-47 yaş arası başvuru kabul edilecek!