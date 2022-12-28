28 Aralık Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları il il İSİM İSİM NİHAİ aday LİSTESİ! (iscisonuc.saglik.gov.tr) İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI!
SAĞLIK BAKANLIĞI 11 BİN 17 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI! Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular sona erdi. Kura çekilişi 28 Aralık'ta yapılıyor. Başvuruda bulunan adaylar Youtube üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilir. Kura yöntemi ile belirlenen işçilerin isimleri liste halinde tek tek yayımlanıyor. Peki, 28 Aralık Çarşamba İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 bin 317 işçi alımı yapılacak. Bu bağlamda başvurular tamamlandı. Şimdi sıra kuralara geldi. Binlerce kişinin beklediği gün geldi çattı. Adaylar kura sonuçları isim listesini merak edip araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 kura sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Aralık Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları il il İSİM İSİM nihai-yedek liste!
11 BİN 317 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı 28 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İŞÇİ ALIMI İÇİN BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
İlana göre, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.