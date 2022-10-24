İŞKUR KPSS şartsız şehir hastanelerine 8000, 9000, 10000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar detaylar
İŞKUR'dan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. İŞKUR yapmış bulunduğu bildirimde şehir hastanelerine çok sayıda personel alınacağını açıkladı! Üstelik bu işe sahip olan vatandaşlar 8000, 9000, 10000 TL seviyesinde para kazanabileceğini duyurdu.
24.10.2022 14:18 - Son Güncelleme: 24.10.2022 14:18
İŞKUR konuyla alakalı değişik türde açıklamalar yaparak iş ilanlarının çoğu alanda genişleyeceğini duyurdu. İŞKUR iş ilanları kapsamında konuyla alakalı yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Genellikle şehir hastanelerinin değişik departmanlarında görevlendirilmek üzere çok sayıda vatandaşın işe alınacağı ifade ediliyor!
Şehir Hastanelerine Hangi Personel Alımı Var?
Hasta bakıcı, temizlik görevlisi, depo elemanı, lojistik bölümünde çalışacak elemanlar İŞKUR'da aranıyor.
İŞKUR ilanlarına başvurular olabildiğince basit olarak gerçekleşiyor. Başvurular elektronik bölge üzerinden basit bir şekilde yapılabiliyor.