İŞKUR KPSS şartsız şehir hastanelerine 8000, 9000, 10000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar detaylar

İŞKUR konuyla alakalı değişik türde açıklamalar yaparak iş ilanlarının çoğu alanda genişleyeceğini duyurdu. İŞKUR iş ilanları kapsamında konuyla alakalı yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Genellikle şehir hastanelerinin değişik departmanlarında görevlendirilmek üzere çok sayıda vatandaşın işe alınacağı ifade ediliyor!