İŞKUR KPSS şartsız en az 6.500 TL maaşlı personel ve memur alımı yapıyor! 8 Ağustos İŞKUR personel ve memur alım ilanları sorgulama ekranı
KPSS şartsız İŞKUR en az 6.500 TL maaşlı personel ve memur alımı yapıyor! İş arayanlar iş ilanlarına başvururken bir yandan da İŞKUR'dan gelen haberleri heyecanla takip ediyor. Bu hususta İŞKUR'un bir müjdesi var. Son güncellemeye göre İŞKUR koşul belirtmeden en az 6.500 TL maaşlı çalışan alımı yapacak. Bu alımların bazılarında KPSS'den 60 puan istenirken bazılarında ise bu istenmiyor. İşte güncel İŞKUR personel ve memur alım ilanları sorgulama ekranı
08.08.2022 09:11 - Son Güncelleme: 08.08.2022 09:12
İŞKUR'un yayınladığı koşulsuz en az 6.500 TL maaşlı personel alımı ilanlarına ulaşmak ise çok kolay. İŞKUR'un resmi sitesine girerek oradaki linkten bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR koşulsuz 6 bin 500 TL maaşlı personel alımına dayanan ilanlara nasıl müracaatta bulunabiliriz? İşte 8 Ağustos İŞKUR personel ve memur alım ilanları sorgulama ekranı
Bu halde başvurmak amacıyla makul olanlar bu ilanlara nasıl başvurabileceğini araştırıyor. Bu ilanlara başvurmak ise çok kolay! İlk evvel İŞKUR'a üye olmalı ve üyelik kaydını tamamıyla doldurmalısınız.
İŞKUR İlan Ekranı
Bu ilanlara erişmek amacıyla İŞKUR'un sayfasına girmek yeterlidir. Ardından bu ilanlar arasından size makul işi bulduğunuzda başvurmanız gerekir.