İŞKUR KPSS şartsız en az 6.500 TL maaşlı personel ve memur alımı yapıyor! 10 Ağustos İŞKUR personel ve memur alım ilanları sorgulama ekranı

İŞKUR'un yayınladığı koşulsuz en az 6.500 TL maaşlı personel alımı ilanlarına ulaşmak ise çok kolay. İŞKUR'un resmi sitesine girerek oradaki linkten bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR koşulsuz 6 bin 500 TL maaşlı personel alımına dayanan ilanlara nasıl müracaatta bulunabiliriz? İşte 10 Ağustos İŞKUR personel ve memur alım ilanları sorgulama ekranı