İŞKUR kırmızı alarm verdi! Acilen KPSS'siz tecrübesiz 18-55 yaş arasına online başvuru ekranını açtı! 8.900 TL maaş! Bekçi, temizlik, güvenlik...
İŞKUR kırmızı alarm verdi! Acilen KPSS'siz tecrübesiz 18-55 yaş arasına online başvuru ekranını açtı! 8.900 TL maaş! Bekçi, temizlik, güvenlik ve daha bir çok unvanda alım yapılacak. İŞKUR Ekim ayı bombasını patlattı. Acilen 81 ilde binlerce personel alım ilanı verildi! En az 5.500 TL maaş ödenecek. Sınavsız, kurasız yapılacak alımlar için başvurular İŞKUR'un sitesinden yapılabilecek. İş arayan vatandaşları ilgilendiriyor! İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunlarına yönelik alımlar başlatıldı. İşte detaylar...
İŞKUR Ekim ayı iş ilanları yakından takip ediliyor. İş Kurumu her ay iş ilanlarını güncelliyor. Bu noktada milyonlarca kişi sık sık güncel İŞKUR iş ilanlarını araştırıyor. Yeni müjdeyle birlikte araştırmalar yoğunluk kazandı. Buna göre İŞKUR 81 ilde 100 bini aşkın personel alımı gerçekleştirecek. Tecrübesiz, 18 yaş üstü, ilkokul mezunu vatandaşlar için de ilanlar bulunuyor. Öte yandan bir süredir merakla beklenen bekçi alımı için de başvurular başladı. İşte İŞKUR güncel iş ilanlarının tümü...
İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personeller alınacak. Ekim ayı bitmeden başvurun ilanların çoğu kapanıyor. Peki başvuru nasıl yapılır? Hangi unvanlarda alım yapılacak?
Türkiye'nin farklı illerinde özel sektör ve kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere bekçi, temizlik görevlisi, güvenlik personeli, sekreter, büro memuru, satış danışmanı, garson, beden işçisi alımları yapılacak.
Bazı iş yerleri emekli vatandaşlar için de bekçi alımı yapıyor. Detaylar için İŞKUR açık iş ilanlarını inceleyiniz.