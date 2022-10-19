İŞKUR kırmızı alarm verdi! Acilen KPSS’siz tecrübesiz 18-55 yaş arasına online başvuru ekranını açtı! 8.900 TL maaş! Bekçi, temizlik, güvenlik...

İŞKUR Ekim ayı iş ilanları yakından takip ediliyor. İş Kurumu her ay iş ilanlarını güncelliyor. Bu noktada milyonlarca kişi sık sık güncel İŞKUR iş ilanlarını araştırıyor. Yeni müjdeyle birlikte araştırmalar yoğunluk kazandı. Buna göre İŞKUR 81 ilde 100 bini aşkın personel alımı gerçekleştirecek. Tecrübesiz, 18 yaş üstü, ilkokul mezunu vatandaşlar için de ilanlar bulunuyor. Öte yandan bir süredir merakla beklenen bekçi alımı için de başvurular başladı. İşte İŞKUR güncel iş ilanlarının tümü...