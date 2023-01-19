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Haberler Ekonomi İŞKUR kilidi açtı! 18-55 yaş arası ilkokul mezunu 8.900 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İş ilanları ve başvuru şartları…

İŞKUR kilidi açtı! 18-55 yaş arası ilkokul mezunu 8.900 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İş ilanları ve başvuru şartları…

İŞKUR her ay yüzlerce yeni iş ilanına sitesinde yer açmaktadır. Eğer sizlerde iş arıyorsanız İŞKUR sitesini takip etmenizi tavsiye ederiz. Bu ay ilanlara baktığımızda ilkokul mezunu vasıfsız işsizlere yönelik fazlaca iş ilanı geldiğini görüyoruz. Bu anlamda çaycı, temizlik işçisi, şoför, beden işçisi, konfeksiyon işçisi alımı yapılıyor. İşte tüm ilanlar ve başvuru linki.

takvim.com.tr
19.01.2023 16:28 - Son Güncelleme: 19.01.2023 16:34
İŞKUR kilidi açtı! 18-55 yaş arası ilkokul mezunu 8.900 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İş ilanları ve başvuru şartları…

Genelde iş verenler temizlik ve büro işlerinde destek bağlamında vasıfsız eleman arıyorlar. Hem de iş yerinde paket yapması için eleman arayan birçok firmada iş ilanları arasında bulunmakta.

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İŞKUR kilidi açtı! 18-55 yaş arası ilkokul mezunu 8.900 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İş ilanları ve başvuru şartları…

İlkokul Mezunları İş Sahibi Oluyor

İŞKUR bağlamında ilkokul mezunu olan vatandaşlar gelen iş olanakları sayesinde iş sahibi oluyorlar.

İŞKUR kilidi açtı! 18-55 yaş arası ilkokul mezunu 8.900 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İş ilanları ve başvuru şartları…

Firmalar genelde ilanların altında iletişim bilgilerini de bırakmaktadır. Böylece çalışmak isteyen kimseler akıllarında ki soruları sormak için iş verenlerle kolayca iletişim kurabilmektedir.

İŞKUR kilidi açtı! 18-55 yaş arası ilkokul mezunu 8.900 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İş ilanları ve başvuru şartları…

İlkokul mezunu kimselere sunulan işlere baktığımızda sertifika sahibi kimselerin daha iyi şartlarda işler bulabildiği de görülüyor.

İŞKUR kilidi açtı! 18-55 yaş arası ilkokul mezunu 8.900 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İş ilanları ve başvuru şartları…

Büro yönetimi, sekreterlik ve hijyen konusunda sertifikaları olanlar işverenler tarafından tercih edilebiliyor.

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