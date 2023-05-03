İŞKUR KGM işçi alımı hangi illerde, nasıl başvuru yapılır? Şartlar, branş dağılımı, KONTENJANLAR... KARAYOLLARI İŞ BAŞVURUSU 2023 eşube.işkur.gov.tr!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2023 yılında yeni ilan açtı. Buna göre 288 Atölye Usta Yardımcısı, 249 Bina ve Mal Bakıcısı, 168 İş Makinası Operatörü, 83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, 591 Sürücü Operatörü, 631 Düz İşçi gibi birçok kadroya alım yapılacak. Başvuruların başlamasıyla internet arama motorlarında ''KGM 3 bin işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar, branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte E-ŞUBE GİRİŞ İŞKUR: iskur.gov.tr Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru ekranı ve FORMU!