İŞKUR kaşla göz arasında kıyağını yaptı! 15 yaşından büyük herkes günlük ücret alıyor! Toplam 10.797 TL nakit veriliyor
Gençler iş bulma konusunda sorun yaşıyor. Özellikle 18 yaşından küçük çocuklar için iş seçenekleri sunuluyor. İŞKUR tarafından gençlere sunulan bu imkanlar ile gençlerin erken yaşta meslek sahibi olmaları mümkün olmaktadır. Devlet tarafından yapılan duyuru ile 15 yaşından büyük herkese cep harçlığı ödemesi yapılacağı belirtildi. Başvuru formunu doldurarak bu başvuruyu yapanlar 10.797 TL nakit ödeme alacak. 15 yaşındaki gençlerin bu başvuruları İŞKUR tarafından alınıyor.
04.03.2023 12:46 - Son Güncelleme: 04.03.2023 12:46
İŞKUR tarafından yapılan bu programa 15 yaşındaki gençlerin başvurması söz konusu. Cep harçlığı olarak tanıtımı yapılan bu programda gençlerin hem aylık harçlıklarını çıkarması hem de meslek edinmeleri söz konusu oluyor.
Bu kazançlı kurslardan yararlanmak isteyenlerin bunun için İŞKUR aracılığı ile başvuruların kabul edildiği belirtiliyor.