İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? Büyük müjde! İŞKUR'dan annelere 2400 TL maaş desteği!
İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? Büyük müjde! İŞKUR'dan annelere 2400 TL maaş desteği! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR'dan annelere müjdeli haber geldi. İstihdamı artırmak isteyen ve çocuğu olan kadınların iş hayatına katılmasını hedefleyen İŞKUR'dan annelere büyük destek geliyor. Hazırlanan yeni projeyle İŞKUR annelere aylık 2400 TL destek verecek. Projeden yararlanmak isteyen kadınların, günlük meslek eğitim kurslarında eğitim alması gerekiyor. Bu eğitimler esnasında günlük 80 TL'ye yakın ücret ödenecek. Peki, İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İşte projeye başvuru şartları!
İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstihdam yaratmaya devam eden İŞKUR'dan annelere 2400 TL destek geliyor. Çalışmak isteyen annelere, İŞKUR tarafından hazırlanan işte anne projesiyle hem eğitim hem de maaş alacak. Proje kapsamında, 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler meslek eğitim kurslarında eğitim alacak. Eğitimler sırasında da annelere günlük 80 TL toplamda aylık 2400 TL ödeme yapılacak. Peki, işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!
İŞTE ANNE PROJESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor.