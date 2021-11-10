İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvuru şartları! Hemşire, Diyetisyen, Eczane işçisi, Diş hekimi asistanı, Diyaliz Teknikeri...

İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı müracaat amacıyla detaylar gelmeye başladı. Bu anlamda İŞKUR doğrultusundan resmi sitesinden ilanlar yayınlanmış durumda. Yayımlanan duyurularda , değişik kadrolarda istihdam etmek üzere sıhhat personeli ve işçisi alımı uygulanacağına yer verildi.