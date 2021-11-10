İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvuru şartları! Hemşire, Diyetisyen, Eczane işçisi, Diş hekimi asistanı, Diyaliz Teknikeri...
İŞKUR'dan hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı için detaylar açıklandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Söz konusu personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu e-şube sayfası üzerinden erişime açıldı. Açık iş ilanları sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularının detayları sayfamızda yer alıyor. Hemşire, diyetisyen, eczane işçisi, ebe, hasta danışmanı kadrolarına yapılan personel ve işçi alımı başvuru detayları haberimizde.
10.11.2021 11:36
- Son Güncelleme: 10.11.2021 11:36
İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı müracaat amacıyla detaylar gelmeye başladı. Bu anlamda İŞKUR doğrultusundan resmi sitesinden ilanlar yayınlanmış durumda. Yayımlanan duyurularda , değişik kadrolarda istihdam etmek üzere sıhhat personeli ve işçisi alımı uygulanacağına yer verildi.
İŞKUR HASTANE İLANLARI
Söz hususu personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu e Sube sayfası üzerinden erişime açıldı. Açık iş ilanları sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularının detayları şu şekilde: