İŞKUR evde paketleme işi! Günlük evde 2-3 saat çalışarak 3 bin TL kazanabilirsiniz! Başvuru için tek şart..

Ev hanımlarına parasal destek sağlamak ve bunun beraberinde hem ev ekonomisi hem de ülke ekonomisi adına İŞKUR'un evde paketleme işine ev hanımları büyük bir ilgi gösteriyor. Sadece ev hanımlarına değil aynı vakitte salgından kaynaklı evden çalışmak halinde kalan bayanlara da parasal destek gerçekleştirmeyi hedefleyen İŞKUR'un evde paketleme işi müracaat formu nasıl doldurulur alanı merakla araştırılıyor.