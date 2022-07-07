İŞKUR evde paketleme işi 2022 | Evde kına, sabun, nikah şekeri paketleyerek en az 6 bin TL kazanın! Ev hanımları, emekliler, öğrenciler...

İŞKUR evde paketleme iş ilanları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte paketleme işçisi ihtiyacı arttı. Siz de gerekli başvuruları yaparak oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz. İşte İŞKUR paketleme işçisi başvuruları ve detaylar...