İŞKUR evde paketleme işi 2022 | Evde kına, sabun, nikah şekeri paketleyerek en az 6 bin TL kazanın! Ev hanımları, emekliler, öğrenciler...
İŞKUR evde paketleme işi aile ekonomisine destek olmak isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle İŞKUR paketleme iş ilanları yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. Peki, İŞKUR başvurusu nasl yapılır? İŞKUR evde paketleme işi başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
07.07.2022 09:10 - Son Güncelleme: 07.07.2022 09:15
ŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İŞKUR evde paketleme işi için birçok başvuru açık bulunuyor. İŞKUR adresinden kayıt olarak bulunduğunuz şehir için paketleme işçisi alımlarını görüntüleyebilirsiniz.
İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ İLANLARI 2022
İşte İŞKUR tarafıından açılan bazı paketleme ilanları;