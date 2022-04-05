İŞKUR en düşük 4.253 TL maaşla 90.169 işçi arıyor! Deneyimsiz 19 - 47 yaş arası iş arayan yaşadı! Temizlikçi, güvenlik, bekçi, garson...

19-47 yaş arası iş arayanlara müjde! 347 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla aktardı. En az 4.253 TL maaşla 90.169 işçi aranıyor. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 90 bin oldu. 2022 yılının başından bu yana 347 bin kişinin iş bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanları iş arayanlar tarafından inceleniyor.