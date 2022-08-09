İŞKUR eğitimlerine katılanlara 6.981 TL ödüyor! Cep harçlığı dönemi başladı! 15-40 yaş arası günlük 232,71 TL! E-Şube'den kolay başvuru
İŞKUR'un düzenlediği programlarla katılımcılara günlük 232,71 TL'ye kadar cep harçlığı ödeniyor. En fazla 9 ay program aracılığı ile ücret alabilen katılımcılar kurs kapsamında meslek ve iş de edilebiliyor. İŞKUR eğitim programlarından yararlanabilmek için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. İşte detaylar...
İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) hem meslek sahibi yapıyor hem de cep harçlığı veriyor. 2022 yılında İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları başladı. Başvuranlar en az 3 ay en fazla 9 ay program kapsamında ödeme alıyor. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor. Programlara katılmak isteyenler 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabiliyor. İşte detaylar...
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla her yıl işbaşı eğitim programı düzenleniyor.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
👉İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
👉15 yaşını tamamlamış olmak,