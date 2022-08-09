İŞKUR eğitimlerine katılanlara 6.981 TL ödüyor! Cep harçlığı dönemi başladı! 15-40 yaş arası günlük 232,71 TL! E-Şube’den kolay başvuru

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) hem meslek sahibi yapıyor hem de cep harçlığı veriyor. 2022 yılında İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları başladı. Başvuranlar en az 3 ay en fazla 9 ay program kapsamında ödeme alıyor. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor. Programlara katılmak isteyenler 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabiliyor. İşte detaylar...