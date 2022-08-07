İŞKUR duyurdu: 25 yıl evli kalan, çalışma imkanı bulamayan ev hanımlarına 6.000 TL maaş! Evde oturarak rahat rahat para kazanın! Formu doldurarak...

İŞKUR, çalışma hayatına katılamayan ev kadınlarına yönelik yeni bir projeyi devreye aldı. Kadınlar, projeyle birlikte 5.500 TL kazanma imkanına kavuştu. Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bu sayede aylık geliri olacak!