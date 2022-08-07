İŞKUR duyurdu: 25 yıl evli kalan, çalışma imkanı bulamayan ev hanımlarına 6.000 TL maaş! Evde oturarak rahat rahat para kazanın! Formu doldurarak...
İŞKUR üzerinden duyurulan evden paketleme işleri vatandaşın ilgisini çekiyor. 3-4 aylık sürece bakıldığında bu işlere yönelen ev hanımlarının sayısında da artış yaşanıyor. Hane bütçesine ek katkı sunmak isteyen binlerce kişi İŞKUR'dan güncel ilanları araştırmaktadır. Özellikle uzun süre çalışma imkanı bulamamış ev hanımları için uygun iş koşulları yer alıyor. İşte merak edilen detaylar!
İŞKUR, çalışma hayatına katılamayan ev kadınlarına yönelik yeni bir projeyi devreye aldı. Kadınlar, projeyle birlikte 5.500 TL kazanma imkanına kavuştu. Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bu sayede aylık geliri olacak!
Başvuru nasıl yapılıyor?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN!
Ev bütçesine katkı sunmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği işlerden birisi evden paketleme iş ilanları oldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden vatandaşların kolaylıkla başvuru yapabileceği ilanları tüm detaylarıyla duyuruyor.