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Haberler Ekonomi İŞKUR düğmeye bastı! 8600 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis...

İŞKUR düğmeye bastı! 8600 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis...

İşkur yayınladığı son ilanda yüzlerce memur alacağının haberini verdi. Birçok ilde oluşturulan memur alımlarının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. En az lise mezunu ile çoğu kadro açıldığı görülmekte. İllere ve bakanlıklara göre yapılacak memur alımlarında müracaatlar başladı. Haberin devamında alım yapan illerin ve bakanlıkların listesi ve müracaat tarihleri mevcuttur.

takvim.com.tr
28.10.2022 12:16 - Son Güncelleme: 28.10.2022 12:16
İŞKUR düğmeye bastı! 8600 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis...

Başvuruların kabulündeki ilk aranan özellik Türk vatandaşlığıdır. Alım oluşturulan belediyeye bağlı olarak memuriyet statüleri değişmektedir.

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İŞKUR düğmeye bastı! 8600 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis...

En az lise mezunu alım yapmakta olan belediyeler KPSS koşulu aramaktadır. P93 puan türünden en az 50 puan alma koşulu vardır. Kamu haklarından mahrum kalmaya sebep olmuş bir suça karışmama koşulu aranmaktadır.

İŞKUR düğmeye bastı! 8600 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis...

Erkek adaylar bağlamında askerlik koşulu aranmamaktadır. Ancak askerliği gelmiş olmamak ibaresi yönergede yer almaktadır.

İŞKUR düğmeye bastı! 8600 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis...

Diğer bir müracaat koşulu ise görevi yapmaya engel fiziki ya da ruhsal bir hastalığı bulunmamak. Bu koşulları tamamlamanın dışında belediyelerin özel koşulları bulunabilir.

İŞKUR düğmeye bastı! 8600 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis...

Alım oluşturulan pozisyonların özel koşul ve durumlarını işkur sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

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