İŞKUR düdüğü çaldı alımlar başladı! 32 ilde KPSS’siz, sınavsız işe girecekler! 9.995 TL maaşla özel sektöre, kamuya, okula, hastaneye, bankaya...

İŞKUR İLE İŞE GİRMEK ÇOK KOLAY!

İş arayanlar, kariyer yapmak isteyenler dikkat! İŞKUR yeni iş ilanlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Kadın ve erkek yüzlerce personel alımı yapılacak. İlkokul mezunları için ayrı, lisans mezunları için ayrı ayrı ilanlar bulunuyor. Kendinize uygun iş ilanlarını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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