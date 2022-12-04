İŞKUR düdüğü çaldı! 9.700 TL maaş! 18-40 yaş arası online başvursun! Acilen 19 ilde KPSS sınav şartsız kamuya özel sektöre boyacı, kaynakçı...

Aralık ayının ilk haftasını yaşarken İŞKUR yeni ilanlar açtı. Özellikle 19 ile başta olmak üzere 81 ilde personel alımları başladı. Başvurular online alınabiliyor! İş arayışında olan binlerce kişi bu ilanlardan kendisine uygun olanı seçerek başvuru yapabilir. Boyacı, kaynakçı, bekçi, temizlik ve güvenlik personeli, elektrikçi, büro personeli, sekreter, garson, satış danışmanı, beden işçisi, memur ve daha onlarca boş kadro bulunuyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunları için ayrı ayrı ilanlar var! KPSS şartsız alımlar da bulunuyor. İşte güncel İŞKUR 2022 iş ilanlarının tümü...