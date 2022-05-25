İŞKUR bu kez kendi bünyesine alım yapıyor! 200 kişilik kadro: Koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli! İşte şartlar ve başvuru formu...
Her gün kamu ve özel sektördeki işçi, personel, memur alım ilanlarını sitesi üzerinden yayımlayan ve işveren ile işçi arasında köprü görevi gören İŞKUR bu kez kendi bünyesi için iş ilanı yayımladı.Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere lise mezunu adaylar arasından toplam 200 kişi alınacak. Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) kadrolarına yapılacak alımlarda KPSS puana bakılacak. İşte İŞKUR 200 personel alımı hakkında tüm detaylar...
İŞKUR yeni iş ilanı yayımladı. Bünyesine 200 personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular elektronik ortamda 25/05/2022-03/06/2022 tarihleri arasında alınacak. İş arayanlar ilanı duyar duymaz detayları araştırmaya başladı. KPSS'den 60 puanı olan 18-35 yaş arası lise mezunları başvuru yapabilecek. Genel şartların yanında özel şartların da taşınması gerekiyor. Temizlik Görevlisi, Aşçı, Koruma ve Güvenlik Personeli, temizlik görevlisinin ayrı ayrı şartları bulunuyor. İşte başvurular hakkında tüm merak edilenler...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 111 koruma ve güvenlik görevlisi ile 89 destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini bildirdi.
Koruma ve Güvenlik Personeli Özel Şartları
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak.
2. 2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.