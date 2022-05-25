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Haberler Ekonomi İŞKUR bu kez kendi bünyesine alım yapıyor! 200 kişilik kadro: Koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli! İşte şartlar ve başvuru formu...

İŞKUR bu kez kendi bünyesine alım yapıyor! 200 kişilik kadro: Koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli! İşte şartlar ve başvuru formu...

Her gün kamu ve özel sektördeki işçi, personel, memur alım ilanlarını sitesi üzerinden yayımlayan ve işveren ile işçi arasında köprü görevi gören İŞKUR bu kez kendi bünyesi için iş ilanı yayımladı.Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere lise mezunu adaylar arasından toplam 200 kişi alınacak. Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) kadrolarına yapılacak alımlarda KPSS puana bakılacak. İşte İŞKUR 200 personel alımı hakkında tüm detaylar...

25.05.2022 14:00 - Son Güncelleme: 25.05.2022 14:00
İŞKUR bu kez kendi bünyesine alım yapıyor! 200 kişilik kadro: Koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli! Şartlar ve başvuru formu...

İŞKUR yeni iş ilanı yayımladı. Bünyesine 200 personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular elektronik ortamda 25/05/2022-03/06/2022 tarihleri arasında alınacak. İş arayanlar ilanı duyar duymaz detayları araştırmaya başladı. KPSS'den 60 puanı olan 18-35 yaş arası lise mezunları başvuru yapabilecek. Genel şartların yanında özel şartların da taşınması gerekiyor. Temizlik Görevlisi, Aşçı, Koruma ve Güvenlik Personeli, temizlik görevlisinin ayrı ayrı şartları bulunuyor. İşte başvurular hakkında tüm merak edilenler...

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İŞKUR bu kez kendi bünyesine alım yapıyor! 200 kişilik kadro: Koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli! Şartlar ve başvuru formu...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 111 koruma ve güvenlik görevlisi ile 89 destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini bildirdi.

İŞKUR bu kez kendi bünyesine alım yapıyor! 200 kişilik kadro: Koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli! Şartlar ve başvuru formu...

25 Mayıs 2022 tarihinde başlayan 200 kişilik personel alımı başvuruları 3 Haziran'da sona erecek.

İŞKUR bu kez kendi bünyesine alım yapıyor! 200 kişilik kadro: Koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli! Şartlar ve başvuru formu...

İŞKUR PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2. Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

3. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak

İŞKUR bu kez kendi bünyesine alım yapıyor! 200 kişilik kadro: Koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli! Şartlar ve başvuru formu...

Koruma ve Güvenlik Personeli Özel Şartları

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2. 2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

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