İŞKUR alarm verdi, online başvuru açıldı! 18-45 yaş arası+8.500-10.700 TL maaş! 29 ilde KPSS'siz tecrübesiz kamuya özel sektöre can kurtaran...
İŞKUR güncel iş ilanlarını yayımladı. 26 Nisan 2023 tarihi itibariyle onlarca ilde temizlik görevlisi, güvenlikçi, bekçi, can kurtaran, hastane hizmetlisi, büro personeli, kaynakçı, tekniker, zabıta, memur alımları yapılacak. Başvuruların az evvel başladığı duyurulurken şartlar da açıklandı. Buna göre en az ilkokul mezunu olmak yetiyor. Mesleğe ve deneyime göre de maaşlar en az 8.500 TL'den başlıyor. Bankaya, okullara, özel sektöre, kamuya, hastaneye alımlar yapılacak. 18-40 yaş arası herkes başvurabilir! Başvurular online ortamda alınacak. İşte detaylar...
İŞKUR alımlarına bugün de devam ediyor. Her ay yeni ilanlar yayımlayan İş ve İşçi Bulma Kurumu, Nisan ayının son haftasında da güncel ilanlarını açtı. İlanlara göre İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar temizlikçi, kaynakçı, tekniker, hemşire, aşçı, boyacı, memur ilanlarına başvuru yapabilecek. Çoktandır bu ilanların yayımlanmasını bekleyenlere müjdeli haber az önce duyuruldu. Peki hangi illerde, kaç kişi alınacak? Başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR 26 Nisan yeni iş ilanları ve başvuru ekranı, şartları, kontenjanlar, maaş...
26 NİSAN 2023 İŞKUR İŞ İLANLARI
İŞKUR ivedilikle işçi, personel, memur alımı yapıyor. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında içerisinde Bolu'nun da yer aldığı 56 ilde 50 bin personel alımı yapacak.
İŞKUR tarafından uygulanan bu program kapsamında alımı gerçekleşecek il listesi ise şu şekilde;
Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Batman, Bayburt, Kahramanmaraş, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Bursa, Çanakkale, Mardin, Mersin, Muğla, Kırklareli, Çorum, Düzce, Eskişehir, Kilis
TYP programına katılım sağlayacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak aranan şartlar arasındadır. Emekli ve malul aylığı almıyor olmak gerekmektedir. Açık öğretim öğrencileri dışında örgün eğitime devam ediyor olamamak da aranan şartlar arasındadır.
İŞKUR TYP iş ilanları için İŞKUR web sitesi üzerinden TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yaparak daha kapsamlı bilgilere sahip olabilirsiniz.