İŞKUR alarm verdi, online başvuru açıldı! 18-45 yaş arası+8.500-10.700 TL maaş! 29 ilde KPSS'siz tecrübesiz kamuya özel sektöre can kurtaran...

İŞKUR alımlarına bugün de devam ediyor. Her ay yeni ilanlar yayımlayan İş ve İşçi Bulma Kurumu, Nisan ayının son haftasında da güncel ilanlarını açtı. İlanlara göre İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar temizlikçi, kaynakçı, tekniker, hemşire, aşçı, boyacı, memur ilanlarına başvuru yapabilecek. Çoktandır bu ilanların yayımlanmasını bekleyenlere müjdeli haber az önce duyuruldu. Peki hangi illerde, kaç kişi alınacak? Başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR 26 Nisan yeni iş ilanları ve başvuru ekranı, şartları, kontenjanlar, maaş...