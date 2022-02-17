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Haberler Ekonomi İŞKUR 'acil aranıyor' diyerek açıkladı: 3 bin 120 temizlikçi alımı yapılacak! 18 - 40 yaş aralığında ilköğretim mezunu olmak yeterli! Başvuru tarihi...

İŞKUR 'acil aranıyor' diyerek açıkladı: 3 bin 120 temizlikçi alımı yapılacak! 18 - 40 yaş aralığında ilköğretim mezunu olmak yeterli! Başvuru tarihi...

İŞKUR tarafından en az ilköğretim mezunu 3 bin 120 kişilik temizlik görevlisi alımı yapıyor. İŞKUR başvuru şartları ve İŞKUR'a kayıt sayfasına dair detaylara haberimizde yer verdik. Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek personel alım ilanları İŞKUR resmi internet sitesi üzerinde yer alıyor. Temizlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak çalışır. Özel ve kamu kurumlarına onlarca ilan ile alım yapılacak birimler, başvuru şartlari ve tarihi ile ilgili gerekli detaylar sayfamızda yer alıyor. İşte 2022 Şubat ayı temizlik görevlisi alım ilanları ve başvuru ekranı...

17.02.2022 14:58 - Son Güncelleme: 17.02.2022 14:58
İŞKUR ’acil aranıyor’ diyerek açıkladı: 3 bin 120 temizlikçi alımı yapılacak! 18 - 40 yaş aralığında ilköğretim mezunu olmak yeterli! Başvuru tarihi...

KPSS şartsız, sınavsız İŞKUR temizlik görevlisi alımları başladı. Bu bağlamda bu ay itibari ile itibaren binlerce temizlik görevlisi alımı yapılacak. Haberimizde hem ilanları hem linki paylaştık. Buna göre ilgili temizlikçi alımlarında adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecek. İşte 2022 Şubat ayı temizlik görevlisi alım ilanları ve başvuru ekranı...

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İŞKUR ’acil aranıyor’ diyerek açıkladı: 3 bin 120 temizlikçi alımı yapılacak! 18 - 40 yaş aralığında ilköğretim mezunu olmak yeterli! Başvuru tarihi...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 3.120 temizlik görevlisi alımı için ilan yayınlandı. Kamu ve özel sektör olmak üzere onlarca ilan ile alım yapılacak birimler, başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detaylar adaylar ile paylaştı.

İŞKUR ’acil aranıyor’ diyerek açıkladı: 3 bin 120 temizlikçi alımı yapılacak! 18 - 40 yaş aralığında ilköğretim mezunu olmak yeterli! Başvuru tarihi...

Türkiye'nin farklı illerinde ve taşra teşkilatların gerçekleştirilecek personel alım ilanları İŞKUR resmi internet sitesi üzerinde yer alıyor. Bizde sizler için temizlik görevlisi alımı başvurularına ilişkin adımları haberimizde açıkladık.

İŞKUR ’acil aranıyor’ diyerek açıkladı: 3 bin 120 temizlikçi alımı yapılacak! 18 - 40 yaş aralığında ilköğretim mezunu olmak yeterli! Başvuru tarihi...

İŞKUR Temizlik Görevlisi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

İŞKUR ’acil aranıyor’ diyerek açıkladı: 3 bin 120 temizlikçi alımı yapılacak! 18 - 40 yaş aralığında ilköğretim mezunu olmak yeterli! Başvuru tarihi...

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

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