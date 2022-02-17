İŞKUR ’acil aranıyor’ diyerek açıkladı: 3 bin 120 temizlikçi alımı yapılacak! 18 - 40 yaş aralığında ilköğretim mezunu olmak yeterli! Başvuru tarihi...

KPSS şartsız, sınavsız İŞKUR temizlik görevlisi alımları başladı. Bu bağlamda bu ay itibari ile itibaren binlerce temizlik görevlisi alımı yapılacak. Haberimizde hem ilanları hem linki paylaştık. Buna göre ilgili temizlikçi alımlarında adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecek. İşte 2022 Şubat ayı temizlik görevlisi alım ilanları ve başvuru ekranı...