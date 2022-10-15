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Haberler Ekonomi İŞKUR açıkladı! Onlarca ilde huzurevlerine KPSS şartsız binlerce işçi alımı başvurusu başladı! Yüksek maaş veriliyor

İŞKUR açıkladı! Onlarca ilde huzurevlerine KPSS şartsız binlerce işçi alımı başvurusu başladı! Yüksek maaş veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmelter Bakanlığı 23 ilde 1194 işçi alımı yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlamında bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan bildirimde 23 ilde tespit edilen huzurevlerinde istihdam etmek üzere geçici işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayınlanan listeye baktığımızda çoğu şehre alım yapıldığı görüldü.

takvim.com.tr
15.10.2022 14:05 - Son Güncelleme: 15.10.2022 14:05
İŞKUR açıkladı! Onlarca ilde huzurevlerine KPSS şartsız binlerce işçi alımı başvurusu başladı! Yüksek maaş veriliyor

İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika açıklamasında onlarca ilde işçi alımı yapılacağına yer verildi. Detaylar sayfamızda yer alıyor.

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İŞKUR açıkladı! Onlarca ilde huzurevlerine KPSS şartsız binlerce işçi alımı başvurusu başladı! Yüksek maaş veriliyor

Söz hususu işçi alımı TYP kapsamında yapılıyor. Uzun adı ile Toplum Yararına Çalışma Programı olan bu programda işçiler, kamu kurum ve kuruluşları içeriğinde istihdam edilmektedir.

İŞKUR açıkladı! Onlarca ilde huzurevlerine KPSS şartsız binlerce işçi alımı başvurusu başladı! Yüksek maaş veriliyor

İşçiler kamuda geçici olarak istihdam edilir. İşçilere çalıştıkları sürede asgari ücret ödemesi yapılır.

İŞKUR açıkladı! Onlarca ilde huzurevlerine KPSS şartsız binlerce işçi alımı başvurusu başladı! Yüksek maaş veriliyor

KPSS şartı aranmıyor

TYP kapsamında kamuya oluşturulan personel ve işçi alımında adaylardan herhangi bir eğitim, yaş ve imtihan koşulu aranmamaktadır. Alınan personeller kura çekimi neticesine göre belirlenir.

İŞKUR açıkladı! Onlarca ilde huzurevlerine KPSS şartsız binlerce işçi alımı başvurusu başladı! Yüksek maaş veriliyor

Başvuru şartları

TYP personel alımı müracaat şartları şu şekilde:

TC. vadandaşı olmak,

İşsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almamak ,

SON DAKİKA