İŞKUR açıkladı! Onlarca ilde huzurevlerine KPSS şartsız binlerce işçi alımı başvurusu başladı! Yüksek maaş veriliyor
Aile ve Sosyal Hizmelter Bakanlığı 23 ilde 1194 işçi alımı yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlamında bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan bildirimde 23 ilde tespit edilen huzurevlerinde istihdam etmek üzere geçici işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayınlanan listeye baktığımızda çoğu şehre alım yapıldığı görüldü.
15.10.2022 14:05 - Son Güncelleme: 15.10.2022 14:05
İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika açıklamasında onlarca ilde işçi alımı yapılacağına yer verildi. Detaylar sayfamızda yer alıyor.