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Haberler Ekonomi İŞKUR 9.850 TL maaşla 99 BİN 500 işçi alacak! KPSS şartsız 30 meslek ACİL listede! 19-47 yaş arası başvuru formunu doldursun! Güvenlik, bekçi, akaryakıt elemanı...

İŞKUR 9.850 TL maaşla 99 BİN 500 işçi alacak! KPSS şartsız 30 meslek ACİL listede! 19-47 yaş arası başvuru formunu doldursun! Güvenlik, bekçi, akaryakıt elemanı...

İŞKUR işşizliğin azalması için istihdama katkı yapmaya devam ediyor. Hem kamuya özel hem de özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor. Ekim ayında 79 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 100 bin civarında açık işçi sayısı bulunuyor. Yıl başından bu yana 1 milyon 120 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, Kasım ayı itibariyle yeni ilanlarını açıkladı. En fazla 20 bin 948 kişiyle beden işçisi aranırken; 3 bin 333 kişiyle temizlik görevlisi, 3 bin 295 kişiyle satış danışmanı/uzmanı aranıyor. Peki, en çok hangi işlerde açık iş bulunuyor? İşte İŞKUR yeni iş ilanları!

takvim.com.tr
09.11.2022 12:45 - Son Güncelleme: 09.11.2022 12:45
İŞKUR 9.850 TL maaşla 99 BİN 500 işçi alacak! 30 meslek ACİL listede! 19-47 yaş arası başvuru formunu doldursun! Güvenlik, bekçi, akaryakıt elemanı...

İŞKUR üzerinden vasıfsız-vasıflı işçi alımı yapılıyor. Bugüne kadar 1 MİLYONDAN fazla kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı. Bu sektörlere acil alım var. Kasım 2022 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR 9.850 TL maaşla 99 BİN 500 işçi alacak! 30 meslek ACİL listede! 19-47 yaş arası başvuru formunu doldursun! Güvenlik, bekçi, akaryakıt elemanı...

Ekim ayında 79 bin, yıl başından bu yana 1 milyon 120 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 100 bin seviyesinde açık iş bulunuyor. Peki en çok işe yerleştirme hangi sektörlerde ve mesleklerde yapıldı? En çok hangi işlerde açık iş bulunuyor? İşte detayları...

İŞKUR 9.850 TL maaşla 99 BİN 500 işçi alacak! 30 meslek ACİL listede! 19-47 yaş arası başvuru formunu doldursun! Güvenlik, bekçi, akaryakıt elemanı...

İŞSİZLİĞİN azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

İŞKUR 9.850 TL maaşla 99 BİN 500 işçi alacak! 30 meslek ACİL listede! 19-47 yaş arası başvuru formunu doldursun! Güvenlik, bekçi, akaryakıt elemanı...

Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor. Kurum, Ekim ayında 79 bin 75 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ederken, halen yaklaşık 100 bin aşkın açık işe personel aranıyor.

İŞKUR 9.850 TL maaşla 99 BİN 500 işçi alacak! 30 meslek ACİL listede! 19-47 yaş arası başvuru formunu doldursun! Güvenlik, bekçi, akaryakıt elemanı...

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?
Yılbaşından bu yana 1 milyon 120 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, Ekim ayı istatistiklerini açıkladı, en çok istihdam sağlanan meslekler de ortaya çıktı.

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