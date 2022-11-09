İŞKUR 9.850 TL maaşla 99 BİN 500 işçi alacak! KPSS şartsız 30 meslek ACİL listede! 19-47 yaş arası başvuru formunu doldursun! Güvenlik, bekçi, akaryakıt elemanı...

Ekim ayında 79 bin, yıl başından bu yana 1 milyon 120 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 100 bin seviyesinde açık iş bulunuyor. Peki en çok işe yerleştirme hangi sektörlerde ve mesleklerde yapıldı? En çok hangi işlerde açık iş bulunuyor? İşte detayları...