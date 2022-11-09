İŞKUR 9.850 TL maaşla 99 BİN 500 işçi alacak! KPSS şartsız 30 meslek ACİL listede! 19-47 yaş arası başvuru formunu doldursun! Güvenlik, bekçi, akaryakıt elemanı...
İŞKUR işşizliğin azalması için istihdama katkı yapmaya devam ediyor. Hem kamuya özel hem de özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor. Ekim ayında 79 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 100 bin civarında açık işçi sayısı bulunuyor. Yıl başından bu yana 1 milyon 120 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, Kasım ayı itibariyle yeni ilanlarını açıkladı. En fazla 20 bin 948 kişiyle beden işçisi aranırken; 3 bin 333 kişiyle temizlik görevlisi, 3 bin 295 kişiyle satış danışmanı/uzmanı aranıyor. Peki, en çok hangi işlerde açık iş bulunuyor? İşte İŞKUR yeni iş ilanları!
İŞKUR üzerinden vasıfsız-vasıflı işçi alımı yapılıyor. Bugüne kadar 1 MİLYONDAN fazla kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı. Bu sektörlere acil alım var. Kasım 2022 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. İşte detaylar!
Ekim ayında 79 bin, yıl başından bu yana 1 milyon 120 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 100 bin seviyesinde açık iş bulunuyor. Peki en çok işe yerleştirme hangi sektörlerde ve mesleklerde yapıldı? En çok hangi işlerde açık iş bulunuyor? İşte detayları...
İŞSİZLİĞİN azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.
İSTATİSTİKLER NE DİYOR?
Yılbaşından bu yana 1 milyon 120 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, Ekim ayı istatistiklerini açıkladı, en çok istihdam sağlanan meslekler de ortaya çıktı.