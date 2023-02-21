İŞKUR 9.800 TL maaşla 90.220 işçi alımı yapacak! KPSS’siz sınavsız! 81 ilde 19-45 yaş arası herkes başvuracak! ASHB, Belediye, TYP temizlikçi, güvenlik, şoför...

Şubat- Mart ayı yeni işçi ve personel alımı ilanları İŞKUR'un internet sitesi üzerinden duyuruldu. İş arayışı olan vatandaşlar ise mesleklerine dair alanlarla ilgili ilanları incelemek için araştırmalara koyuldu. İŞKUR'da mevcut 90 binden fazla açık iş ilanı yer alıyor. İŞKUR her ay binlerce vatandaşa fırsat sunarken aynı zamanda yeni ilanları yayımlayarak yeni istihdamlar sağlıyor. İşte yeni ilanlar!