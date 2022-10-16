İŞKUR 9.800 TL maaşla 110.950 personel alacak! 81 şehirde ilkokul lise mezunu 19-45 yaş arası herkes başvursun! KPSS sınav mülakat şartı yok!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yaklaşık 110 BİN 950 işçi aranmaktadır. Vatandaşların sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oluyor. İş arayışında olanlar İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabiliyor. Pek çok firma çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonları 110 bini aştı. Binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay alım yapılacak sektörler belli oldu. İşte yeni ilanlar!