İŞKUR 9.800 TL maaşla 110.950 personel alacak! 81 şehirde ilkokul lise mezunu 19-45 yaş arası herkes başvursun! KPSS sınav mülakat şartı yok!
İŞKUR Ekim ayı güncel personel ilanları hakkında aramalar yoğunlaştı. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. 2022 yılının Ekim ayına kadar 1.061.960 vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son bilgiler incelendiğinde özel sektördeki firmaların çeşitli iş kollarında 110 bin 950 işçi aradığı görüldü. İşte Ekim ayı İŞKUR işçi alımı ilanları haberimizde!
16.10.2022 17:03 - Son Güncelleme: 16.10.2022 17:03
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yaklaşık 110 BİN 950 işçi aranmaktadır. Vatandaşların sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oluyor. İş arayışında olanlar İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabiliyor. Pek çok firma çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonları 110 bini aştı. Binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay alım yapılacak sektörler belli oldu. İşte yeni ilanlar!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yılın Ocak- Ekim döneminde 1 milyon 61 bin 960 kişinin istihdamına aracılık etti.