İŞKUR 9.600 TL maaşla 115 BİN personel alacak! 81 şehirde açık kod geldi! KPSS ŞARTI YOK! 18-45 yaş arası herkes müracaat edebilir!
İŞKUR güncel iş ilanları iş arayanlar açısından sık sık takip ediliyor. Özel sektör İŞKUR vasıtasıyla 115 bini aşkın personel arıyor. Binlerce insanın aradığı işi bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan ayı yeni işçi alımı ilanlarını açıkladı. Özel sektördeki açık işler internet sitesinden basitçe görülebiliyor. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı vakitte iş arayan kişilerin işe yerleşmesi sürecinde de yardımcı olmaktadır. İşte EKİM AYI İŞKUR iş ilanları!
20.10.2022 13:49 - Son Güncelleme: 20.10.2022 13:49
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları rahatlıkla inceleyebiliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 2022 yılının ilk 10 ayında 1 milyonu aşkın kişi işe yerleştirildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenden gelen talep doğrultusunda güncel açık iş sayısını açıkladı. İşte açık pozisyonlar hakkında merak edilenler!
İnternet sitesinden derlenen verilere göre Türkiye genelinde işverenler, İŞKUR üzerinden 115 bin eleman arıyor.