İŞKUR 9.500 TL maaşla 86 BİN 346 personel alacak! KPSS sınav şartı yok: 81 ilde butona basıldı! TYP temizlikçi, bekçi, güvenlik...

2023 İŞKUR işçi alımı ilanları, işinden ayrılan ya da yeni bir iş arayanlar tarafından takip ediliyor. 81 ilde 86 bin 346 acil işçi alımı yapacak! Vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken diğer süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor.